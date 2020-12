Paura a Marano, principio di incendio e fumo in un appartamento di via Gramsci: arrivano i vigili del fuoco

59 Visite

Principio di incendio in un appartamento di via Gramsci. A prendere fuoco uno strumento elettrico. Il fumo ha invaso le scale dell’edificio, all’interno del parco Confort, e indotto i residenti ad allertare i vigili del fuoco. Giunti sul posto dopo pochi minuti, hanno montato la scala e messo in salvo il nucleo familiare residente nell’appartamento da cui fuoriusciva il fumo. Tanta paura, ma alla fine non si registrano feriti o persone colte da malore.













