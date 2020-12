Primo giorno di zona gialla per Lombardia, Piemonte, Basilicata e Calabria: vie cittadine prese d’assalto

157 Visite

Vie cittadine prese d’assalto il primo giorno di zona gialla. Da oggi 13 dicembre in Lombardia, Piemonte, Basilicata e Calabria si può tornare a pranzare al ristorante e a prendere il caffè al bar, fino alle 18. Complici il giorno festivo e la bella giornata dopo un periodo di pioggia e nebbia, i cittadini si sono riversati nelle strade del centro città. C’è chi passeggia, chi compra i regali per Natale e chi torna nei bar per il rito dell’aperitivo. Sulla riapertura contano i gestori dei locali per cercare di rimettere in sesto gli incassi prima di fine anno, ma il rischio assembramenti si avvera rapidamente in tutte le maggiori città italiane: da Milano a Torino, le persone si affollano sia nelle vie cittadine sia sui mezzi pubblici. Il timore è che il “via libera” possa far risalire i contagi. “In questo modo la terza ondata sarà inevitabile”, ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nel frattempo, anche il Pd ha annunciato che bisognerà valutare nuove misure per il Natale, per garantire il contenimento dei contagi.













