Bacoli, strade dissestate. Il sindaco: “Mi scuso per lo spettacolo indecoroso”

198 Visite

È colpa mia se le strade di Bacoli versano in condizioni pietose. Me ne assumo tutte le responsabilità. E non mi assolve il fatto che “da trent’anni le fogne non funzionano” o “da sempre, quando piove, si creano buche ovunque sull’asfalto”. È uno spettacolo indecoroso. Sono stato votato per risolvere anche questi problemi. Mi scuso con i cittadini se, in un anno e mezzo, e nonostante sia al servizio della città dalla mattina alla sera, facendo il mio dovere da sindaco, non ci sono ancora riuscito. Mi spiace per chi resta bloccato in strada a causa degli allagamenti, mi scuso con chi buca i pneumatici della propria moto, mi spiace per chi vede sprofondare le ruote della propria auto in grate o tombini scoperti. Sappiate che stiamo mettendo in campo ogni energia per recuperare fondi, fare le gare, aggiudicare i lavori, far partire i cantieri, completare le opere. Nei prossimi tempi ne vedrete i risultati. La pubblica amministrazione ha tempi biblici. Bacoli è in dissesto. In più, stiamo attraversando la seconda ondata di questa terribile pandemia. Tutto ciò rende il percorso, già difficile, ancora più complicato. Ma questo a voi non deve interessare. Io sto qui per risolvere, non per lamentarmi. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma ho assunto l’impegno di risolvere un disagio strutturale a cui mai è stata trovata soluzione. E, insieme a tanti, ci riusciremo. Un passo alla volta. Così, il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS