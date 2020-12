Terra dei Fuochi, Sibilia (M5S): “A Giugliano presto il nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco in un immobile confiscato alla criminalità”

206 Visite

“Quest’oggi ho ricevuto dal prefetto Bruno Corda, direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità, la notizia della consegna ufficiale al corpo nazionale dell’immobile individuato come sede del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco a Giugliano in Campania. Dopo i necessari lavori di adeguamento strutturale diverrà la nuova casa dei Vigli del Fuoco. Ci aspettiamo che in breve tempo l’amministrazione comunale individui una sede provvisoria che, in attesa che l’immobile sottratto alla criminalità organizzata sia pronto, accolga sin da inizio anno il nuovo distaccamento. La scelta dell’immobile ha un valore fortemente simbolico anche per le sue caratteristiche strutturali: esso ricade all’interno di una vera e propria cittadella della legalità che già ospita la Guardia di Finanza. Un segnale forte del governo alla criminalità organizzata: lì dove si facevano affari sporchi oggi trova casa la legalità. Un segnale di grande attenzione verso la terra dei Fuochi, che dal 2021 avrà a Giugliano un presidio che anche logisticamente migliorerà il lavoro dei Vigili del Fuoco”.













