Non è uno scherzo: a Marano qualche amministratore festeggia perché il Comune anziché 6 milioni di euro ne ha persi “solo” tre

438 Visite

Con il Comune ormai a un passo dallo scioglimento (Prefettura e Procura sono alle battute finali con le loro rispettive indagini), per ora tocca relazionare i maranesi sugli ultimi eventi amministrativi e su qualche “festeggiamento” a dir poco fuori dal mondo. Alcuni consiglieri comunali e amministratori, tra quelli maggiormente indiziati di aver fatto avviare le indagini sull’ente cittadino, hanno avuto l’ardire, il coraggio, di festeggiare perché il Comune, anziché perdere 6 milioni di fondi stanziati dalla Città Metropolitana (fondi da utilizzare per opere pubbliche), ne ha persi solo tre. Tre milioni in fumo per non essere riusciti (mesi fa) a presentare in tempo i relativi progetti. E c’è chi festeggia anziché dimettersi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS