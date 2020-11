Banco alimentare a Calvizzano, Pirozzi: “Al via le domande, sul sito l’avviso pubblico”

111 Visite

๐—•๐—”๐—ก๐—–๐—ข ๐—”๐—Ÿ๐—œ๐— ๐—˜๐—ก๐—ง๐—”๐—ฅ๐—˜: ๐—”๐—Ÿ ๐—ฉ๐—œ๐—” ๐—Ÿ๐—˜ ๐——๐—ข๐— ๐—”๐—ก๐——๐—˜, ๐—ฃ๐—จ๐—•๐—•๐—Ÿ๐—œ๐—–๐—”๐—ง๐—ข ๐—Ÿโ€™๐—”๐—ฉ๐—ฉ๐—œ๐—ฆ๐—ข ๐—ฃ๐—จ๐—•๐—•๐—Ÿ๐—œ๐—–๐—ข ๐—ฆ๐—จ๐—Ÿ ๐—ฆ๐—œ๐—ง๐—ข ๐—œ๐—ฆ๐—ง๐—œ๐—ง๐—จ๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—”๐—Ÿ๐—˜ ๐——๐—˜๐—Ÿ๐—Ÿโ€™๐—˜๐—ก๐—ง๐—˜ รˆ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Calvizzano lโ€™avviso pubblico per quanto concerne il banco alimentare. Il progetto riparte finalmente e prevedrร la distribuzione dei pacchi alimentari a 135 beneficiari stabili che versano in particolari condizioni di disagio. Tali soggetti verranno individuati a seguito di unโ€™apposita graduatoria scaturita dallโ€™applicazione dei criteri e dei punteggi elencati allโ€™interno dellโ€™avviso stesso. Io e la mia Amministrazione ci siamo da subito attivati per far ripartire lโ€™iniziativa sociale del banco alimentare nel piรน breve tempo possibile al fine di sostenere i nuclei familiari di Calvizzano che vivono un disagio socio-economico accentuata anche dalla pandemia da Coronavirus. Stiamo vivendo un momento particolarmente delicato ragion per cui dobbiamo stringerci insieme e remare in una sola direzione. Tutti, adesso, dobbiamo mettere al centro della nostra azione quotidiana il sostegno e il supporto ai piรน deboli. Abbiamo stanziato ulteriori risorse economiche per stare vicino a chi รจ in difficoltร , nessuno deve restare indietro. Eโ€™ nostro dovere come istituzioni garantire le pari opportunitร per tutti. Vi invito a leggere attentamente lโ€™avviso pubblico raggiungibile attraverso questo link e a inviare le domande allโ€™indirizzo e-mail info@comune.calvizzano.na.it entro e non oltre il termine fissato per le ore 12:00 del 04/12/2020 trasmessa dal richiedente, o da un delegato o a mezzo CAF. Per ogni ulteriore informazione, rivolgetevi ai seguenti numeri: – 081 712 07 15 – 081 712 07 23 – 081 712 07 28. Cosรฌ, il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi.













