Maxi sequestro di auto di lusso a Marano: erano parcheggiate vicino alle case acquisite dal Comune e intestate a una società spagnola

1.088 Visite

A Marano, stamani, sono state sequestrate due auto di lusso (una Maserati ed una Lamborghini) ed è stata denunciata una persona per invasione di un edificio acquisito al patrimonio comunale. Nell’ambito di un controllo ad un edificio acquisito al patrimonio comunale, sito in via Antica Consolare Campana, la polizia Municipale ha trovato diverse auto di lusso con targa spagnola (tra cui una Ferrari ed una Lamborghini) parcheggiate nelle pertinenze dell’immobile. Dopo difficili accertamenti si è riusciti ad appurare che le auto appartengono a due società spagnole con sede a Valencia il cui Amministratore è una donna Italiana emigrata in Spagna. La donna, una volta rintracciata, non è riuscita a produrre i documenti attestanti la proprietà di una Maserati Ghibli e di una Lamborghini Huracan per cui le due vetture sono state sequestrate. La donna, una trentenne napoletana, è stata inoltre denunciata per l’invasione di edificio privato. Sul posto, chiamati dalla Municipale, sono intervenuti anche gli uomini della Finanza di Giugliano per gli accertamenti di propria competenza sulle due società spagnole e sulle loro attività.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS