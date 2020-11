Tram veloce, qualcosa si muove

171 Visite

Non esiste una frase più’ appropriata, “EPPUR SI MUOVE! che sarebbe stata pronunciata da Galileo Galilei al Tribunale dell’Inquisizione al termine della sua abiura dell’eliocentrismo. Per verificare, a mio avviso, i pro ed i contro di coloro che vorrebbero la realizzazione del Tram Veloce ed il nuovo corso che si potrebbe intravedere con le elezioni dei nuovi Consiglieri Regionali: del noto Gianni Porcelli e del meno noto Pasquale De Fenza e con le ultime elezioni amministrative del comprensorio: dei Sindaci di Giugliano e di Mugnano ed anche di Calvizzano, come possiamo riscontrare con una opposizione che si fa’ carico del problema.

E’ inutile rammentare soggetti che si sono resi promotori di dichiarazioni o manifestazioni a favore della realizzazione di una strada ferrata che coprisse le deficienze del comprensorio Giuglianese ed, in particolare dei Comuni di Marano-Calvizzano- Villaricca e Qualiano. In attesa del completamento del Piano Trasporto Regionale su Ferro, ( da venire, quando?) soffermiamoci, sul progetto, se pur minimalista: il Tram Veloce. Della sua realizzazione dovrebbe farsi carico la Citta’ Metropolitana, ( l’Ente si renderebbe promotore del Progetto Esecutivo e della sua realizzazione attraverso propri fondi). Premesso che i requisiti di fattibilita’ sono soddisfacenti in termini di costi-benifici e del tempo di realizzo, con un percorso circolare per la meta’ a transito misto e l’altra meta’ a scorrimento veloce ed un tempo di percorrenza contenuto, per cui bisogna essere pragmatici, nell’accertare quanto ha manifestato il Consigliere Delegato ai Trasporto, la DISPONIBILITA’ della Citta’ Metropolitana ( non ho dubbi) e la volonta’ delle Amministrazioni dei singoli Comuni interessati alla sua realizzazione.

Ci troviamo gia’ in una fase avanzata, la spinta sociale, un’azione popolare prospettata, tempo fa’, dall’On. Lello Topo, servirebbe nel caso riscontrassimo delle resistenze da parte di Amministratori Locali o soggetti politici del comprensorio, impegnati nelle varie Istituzioni, (Citta’ Metropolitana, Regione o Parlamento Nazionale). Oggi, il ruolo dei mass-media e’ solo di chiedere esplicitamente ai Politici una risposta in breve tempo!

Partiamo dall’oggi, con la manifestazione d’interessi del Sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro. Ne seguiranno altre? Se si, Si procedera’ ad una Conferenza di Servizi promossa dall’Assise Comunale di Calvizzano e per essa, dal Sindaco investendo sia il

Sindaco della Citta’ Metropolitana, Luigi De Magistris che

Il Consigliere Delegato ai Trasporti, Vincenzo Cirillo, oltre ai

Politici del territorio impegnati nelle varie Istituzioni Superiore.

La domanda che ognuno si deve porre, gli attuali ostacoli della Politica Nazionale e Locale: la diversa collocazione politica; proseguire con una visione localistica; la paternita’ non riconosciuta, esistono ancora su scelte strategiche? Un modo di pensare tutto italiano, se, si’, sono pregiudizi che bisogna superare! Un nuovo corso politico significa effettuare un’inversione di tendenza e puntare ad una crescita sociale che non puo’ non prescindere da una Buona Amministrazione e da scelte che vanno nella direzione della Vivibilita’ del Territorio e della Dignita’ dell’Individuo. Il Tram Veloce e’ un’iniziativa a favore della collettiva, che corrisponde alla richiesta ed agli interessi degli utenti, dei cittadini, se pur limitata al territorio in questione. A mio parere, questo potrebbe essere il modo di intraprendere un nuovo corso!

Da convinto riformista, socialista meno giovane, e’ quello che intendo tramandare alle nuove generazioni, una corrente di pensiero che si fonda su principi universali ispirati a valori socialdemocratici. Nella zona non sono pochi i giovani, amministratori o meno, che si ispirano a detti valori.

Franco De Magistris













