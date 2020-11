Parco giochi e pubblica illuminazione, nuovi fondi per Calvizzano

Cari concittadini, siamo lieti di annunciarvi che la delibera di Cittร Metropolitana firmata del Sindaco Luigi De Magistris ha sancito un ulteriore ripartizione dei fondi stanziati per il piano strategico metropolitano.

รˆ previsto, inoltre, un ulteriore finanziamento per la realizzazione e adeguamento di parchi giochi. Calvizzano riceverร 35.000 euro grazie al lavoro del Vice Sindaco Borrelli che si รจ subito attivato per ottenere le risorse da Cittร Metropolitana. L’amministrazione utilizzerร i fondi per realizzare a Villa Calvisia un nuovo parco giochi.