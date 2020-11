Il campo da calcio di Bacoli: scenario di street art in ricordo di Maradona

103 Visite

In ricordo di Diego. Bacoli aveva un campo da calcio. Il “Maremorto”, sul lago Miseno. Un luogo magico. Oggi ne restano solo gli spogliatoi. Abbiamo deciso di recuperarli. E trasformarne le mura: da spazio di degrado a scenario di street art. Con le immagini di Diego Armando Maradona. Sul campo di gioco, ai Mondiali con l’Argentina, con la maglia del Napoli. Una collezione di immagini di colui che emozionato generazioni di tifosi. Realizzate grazie alla sinergia tra dipendenti comunali, percettori di reddito di cittadinanza e soprattutto dell’artista Dario Santucci. In onore del dio del calcio, per ricordare a tutti ciò che fu questo angolo di città. Il campo Maremorto di Bacoli. Tempio del pallone di provincia, scenario di sfide leggendarie ben salde nel ricordo del popolo bacolese, flegreo. Qui, in foto, solo una parte di ciò che sarà. Per Diego, per il calcio della gente. Così, il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.













