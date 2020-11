Via Toledo: latitante truffa un’anziana, arrestato

204 Visite

Ieri pomeriggio i Falchi del Commissariato San Ferdinando hanno riconosciuto e fermato in piazza del Plebiscito Ettore Navarra, 30enne napoletano con precedenti di polizia, irreperibile dallo scorso maggio in quanto destinatario di un’ordinanza di sottoposizione agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli poiché gravemente indiziato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine di orologi di lusso perpetrate tra febbraio e novembre 2017.

L’uomo, che si trovava su una bicicletta elettrica con uno zaino termico con il marchio di una nota azienda di consegne a domicilio, era in possesso di 6mila euro in contanti.

Tramite la Centrale Operativa, gli agenti hanno accertato che, poco prima, in via Toledo, un uomo con quelle fattezze aveva sottratto un’identica somma ad un’anziana donna, alla quale aveva fatto credere di doverla consegnare al figlio rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Navarra è stato dunque arrestato per truffa aggravata.













