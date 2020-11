Caivano: perquisizioni domiciliari dei Carabinieri. Arrestato 30enne pusher

93 Visite

Servizi anti-droga disposti dal Comando Provinciale di Napoli nell’area Nord. A Caivano, i Carabinieri della locale tenenza insieme ai militari del nucleo cinofili di sarno hanno effettuato una serie di perquisizioni e controlli. A finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio un 30enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e lì – all’interno del bagno – hanno rinvenuto e sequestrato uno zainetto con all’interno 29 stecche di hashish. Durante la perquisizione, i militari dell’arma hanno trovato nella camera da letto altre 10 stecche della stessa sostanza e materiale vario per il confezionamento. Sequestrata, perché ritenuta provento del reato, anche la somma di 1595 euro.

L’abitazione del 30enne era anche munita di un impianto di video sorveglianza – molto probabilmente utilizzato per eludere i controlli – ed è stato sequestrato.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.













