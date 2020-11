Secondigliano: nasconde in casa 360 pacchetti di tabacchi lavorati esteri. Sanzionata una donna

88 Visite

Domenica sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cosimo Canonino hanno notato una donna che, alla loro vista, è rientrata frettolosamente in un’abitazione.

I poliziotti, entrati nell’appartamento, vi hanno rivenuto 360 pacchetti di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato per un peso complessivo di circa 7,2 kg.

La donna, una 40enne napoletana, è stata sanzionata per contrabbando di tabacchi lavorati esteri per un importo di 37mila euro.













