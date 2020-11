88 Visite

“We will win” (“Vinceremo”), in lettere tutte maiuscole. Lo twitta il presidente americano in carica Donald Trump, allegando al suo cinguettio un video dei suoi fan.

Secondo indiscrezioni, Trump si è riunito nelle ultime ore con i suoi collaboratori per definire la strada andando avanti. Il presidente Usa non ha ancora infatti concesso la vittoria nelle elezioni allo sfidante democratico Joe Biden.













