Rifiuti e consulenze d’oro, assolto Bassolino

“Era l’ultima vicenda da definire. Già assolto per prescrizione volevo una assoluzione nel merito. Oggi la Corte di Appello ha detto che il fatto non sussiste. È la diciannovesima sentenza di piena assoluzione. Mi fa piacere, naturalmente: per me, per i miei familiari, per Napoli”. Così Antonio Bassolino, ex sindaco di Napoli e governatore della Regione, in merito al procedimento giudiziario che lo vedeva coinvolto.













