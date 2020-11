Video paziente morto al Cardarelli. Parla l’autore: “Volevo far vedere lo schifo che c’è e come ci trattano”. Il Pm ha disposto sequestro salma

814 Visite

E’ stato aperto un fascicolo in Procura sul caso del paziente morto nel bagno dell’ospedale Cardarelli e sul video girato all’interno del pronto soccorso. Il pubblico ministero Liana Esposito ha disposto il sequestro della salma per effettuare l’autopsia. Le indagini sono affidate ai poliziotti del commissariato Arenella. Si indaga per verificare se ci siano state eventuali colpe nell’assistenza dell’anziano. G. C., 84 anni, era arrivato in ospedale martedì dopo che le sue condizioni si erano sensibilmente aggravate.

Oggi intanto ha parlato l’autore del filmato diventato virale in rete: “Quel video e anche altri li ho girati e anche messi su Fb per far capire che lì ci trattano come appestati, anziani abbandonati e lasciati soli, come è successo a quel vecchio morto in bagno, che era vivo quando sono entrato”, spiega all’Ansa Rosario Lamonica, un 30enne di Marianella.

E ancora: “Era in stanza con me – dice ancora Rosario – non usciva dal bagno e quindi sono entrato. Non riusciva a respirare perché aveva il Covid. Gli ho buttato dell’acqua in faccia e poi ho chiesto aiuto, ma nessuno mi dava retta.













