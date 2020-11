L’ultima di Zingaretti scatena qualche polemica: “Il virus è soprattutto nelle case”

217 Visite

“Faccio un appello ai mezzi di comunicazione affinché sensibilizzino l’opinione pubblica su comportamenti corretti anche nelle abitazioni private perché è proprio lì che il covid si annida». Così il Goveratore del Lazio, Nicola Zingaretti, durante la conferenza stampa convocata per fare il punto sulla situazione sanitaria nella regione. «È la casa il luogo privato dove l’intervento sociale e pubblico non è possibile», ha proseguito Zingaretti: «Il virus è un bastardo e si rifugia in questi ambiti dove non c’è controllo».













