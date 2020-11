Biden sorpassa Trump anche in Georgia e Pennsyilvania: il voto postale è stato decisivo

123 Visite

I voti che arrivano da Philadelphia segnano il vantaggio del candidato democratico, che sorpassa Trump anche in Georgia, Stato tradizionalmente repubblicano, che non sceglie un presidente democratico dal 1992. Ma senza Pennsylvania Trump perde. Lentissimi gli scrutini in Arizona e Nevada. Ormai è solo questione di ore, ma Biden sarebbe in netto vantaggio. Il voto postale, preferito da molti democratici, ha dato il la alla rimonta che si sta completando in queste ore.













