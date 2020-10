Paura a Napoli, crolla l’ex fabbrica occupata dai clochard: si scava sotto le macerie

158 Visite

Crolla l’ex fabbrica occupata dai clochard a Napoli in via detta Innominata, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. L’edificio abbandonato da circa 20 anni era utilizzato da persone senza fissa dimora. Sul poso sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre Usar e unità cinofile. In corso le ricerche per accertare la presenza di eventuali dispersi sotto le macerie. L’area è stata messa in sicurezza dalla polizia municipale, ma non si è ritenuto opportuno chiudere la strada, data la posizione della palazzina. Seguono aggiornamenti.













