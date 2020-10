COVID, CONTE: “IN ITALIA SCENARIO DI TIPO 3, BISOGNA AGIRE ADESSO”

471 Visite

L’Italia sta affrontando la seconda ondata di Coronavirus in uno “scenario di tipo 3“: a dirlo, oggi pomeriggio, il premier Giuseppe Conte, presentatosi alla Camera per il question time sull’ultimo Dpcm e sul decreto Ristori. Il presidente del Consiglio ha fatto riferimento a uno studio, elaborato dal Comitato tecnico scientifico, che ipotizza quattro scenari diversi a seconda della gravità della pandemia. Al momento, con un rapido aumento della curva dei contagi, ospedali e pronti soccorso allo stremo e lunghissime code per i tamponi, il nostro Paese sta attraversando la fase 3 in tutto il territorio nazionale, ma “con rapidità di progressione maggiore in alcune Regioni italiane”. “In particolare, per lo scenario di tipo 3, lo studio del Cts – ha continuato Conte – tra le altre misure, indica le seguenti: possibilità di interruzione di alcune attività sociali/culturali maggiormente a rischio, quali discoteche e bar anche su base oraria; incentivazione del lavoro agile, al fine ridurre l’affollamento dei trasporti pubblici e delle sedi lavorative. Per quanto riguarda la scuola, tra l’altro: possibilità di attivare lezioni scaglionate a rotazione, mattina e pomeriggio; possibilità della didattica a distanza; chiusure temporanee in funzione del numero dei casi sospetti nella singola comunità scolastica. A tali misure, proprie dello scenario di tipo 3, si è attenuto il Governo nell’adozione del recente Dpcm”.













