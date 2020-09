Focolaio Genoa: 14 positivi al Covid. Scattano i tamponi anche per i calciatori del Napoli

208 Visite

Sono 14, tra calciatori e staff, i tesserati del Genoa, che domenica ha perso 6-0 al San Paolo contro il Napoli, positivi al coronavirus. Non solo Mattia Perin e Lasse Schone dunque, che non avevano preso parte alla trasferta in Campania in quanto già positivi. Lo ha comunicato il club ligure con una nota sul proprio sito.