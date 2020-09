Marano, in giro con lo scooter con otto dosi di cocaina: arrestato

407 Visite

Giovanni Montagna, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri pomeriggio in via Casalanno. Circolava con lo scooter con otto dosi di cocaina, quando è stato avvicinato da un volante dei militari dell’Arma. I carabinieri, in borghese, hanno braccato Montagna ed effettuato la perquisizione di rito: l’uomo, che risiede a Napoli, aveva con sé otto dosi di cocaina e 135 euro in contante, secondo gli inquirenti frutto di illecito provento. Montagna è stato poi condotto nel carcere di Poggioreale.













