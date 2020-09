La voce del cittadino. “Marano, iniziate le scuole e in via Tagliamento torna l’inferno di prima”

207 Visite

Gentile direttore,

purtroppo per noi, che abitiamo in via Tagliamento a Marano, sono iniziate le scuole. Dico purtroppo perché si ricomincia con il traffico e clacson che suonano ripetutamente a causa dei soliti genitori che parcheggiano le loro auto dappertutto,bloccando la strada. Proprio questa mattina intorno alle 10 un pullman è rimasto fermo a suonare il clacson per circa 10 minuti a causa di un auto che era in sosta sul lato opposto bloccando il passaggio (vedi foto). Ma i vigili dove sono? Possibile che ogni anno è sempre la stessa storia?

La ringrazio per l’attenzione e la saluto.

Una cittadina maranese













