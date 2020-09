1.290 Visite

Iniziato lo spoglio a Calvizzano. Secondo le prime proiezioni (35 per cento) Giacomo Pirozzi è nettamente in vantaggio sui suoi avversari. Un distacco sempre più ampio, ormai difficilmente recuperabile. E’ invece, al momento, un testa a testa tra i due sfidanti: Santopaolo e Pisani. Santopaolo è in leggero vantaggio.













Commenti

