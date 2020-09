ASL NAPOLI 2 NORD: “Tossicodipendenti a rischio, serve test congiunto COVID-19/HCV”

83 Visite

Napoli – “Non dobbiamo dimenticare che isono una popolazionee quindi più facilmente possono contrarre il Coronavirus”. A parlare è il dottor Vincenzo Lamartora, direttore del Dipartimento dipendenze patologiche della ASL Napoli 2 – Nord, intervenendo al corso di formazione ECM dal titolo ‘Buone prassi e networking nella gestione dell’epatite C in soggetti con disturbo da addiction, al tempo del Coronavirus’, organizzato adal provider Letscom E3 con il contributo non condizionante di AbbVie. L’evento, che apre il calendario dei 17 corsi previsti sul territorio nazionale, rientra nell’ambito del progetto ‘HAND – Hepatitis in Addiction Network Delivery’, il primo progetto pilota di networking a livello nazionale patrocinato da quattro società scientifiche (SIMIT, FeDerSerD, SIPaD e SITD), che coinvolge i Servizi per le Dipendenze e i relativi Centri di cura per l’HCV afferenti a diverse città italiane.

Il corso è stata l’occasione per parlare di come la pandemia di Covid-19 abbia dimostrato quanto sia importante investire in prevenzione in ambito infettivologico. Intanto l’ACE (Alleanza contro le Epatiti), nata dalla volontà e collaborazione di AISF, SIMIT ed EpaC, ha lanciato una campagna di prevenzione e screening che prevede per i cittadini un test congiunto per Covid-19 ed Epatite C. “È un’ottima iniziativa, finalmente abbiamo strumenti in grado di testare due patologie – ha commentato Lamartora – In Lombardia e Veneto, per esempio, già esistono unità di strada dotate di apparecchiature capaci di screenare fino a quattro patologie virali contemporaneamente, come per esempio il virus dell’HIV, dell’Epatite B, dell’Epatite C e ovviamente il Covid-19. Quindi quella di ACE è un’ottima iniziativa, perché fa risparmiare tempo, soldi e risorse, andando a combattere due patologie spesso associate”.

Durante il lockdown, intanto, sono state sospese tutte le attività mediche non urgenti, ma “ora è necessario ricominciare a screenare tutta la popolazione, anche quella dei tossicodipendenti, facendo test rapidi salivari”, ha sottolineato ancora Lamartora. “Ripartire con gli screening è fondamentale, soprattutto in questi mesi successivi al lockdown”. L’impegno del nostro Paese per garantire una continuità nelle terapie per i pazienti con Epatite C secondo l’esperto deve essere quello di “trasformare i Servizi per le Dipendenze in centri prescrittori, con la possibilità per l’infettivologo o il virologo del Ser.D. di prescrivere direttamente un piano terapeutico. In questo modo – ha detto Lamartora – si velocizzerebbero le operazioni di screening e presa in carico del paziente e noi riusciremmo ad aumentare la fascia di popolazione target da ‘trattenere’ in trattamento. Questo, a mio parere – ha concluso – deve essere il principale gol da realizzare a breve termine”.

SANITÀ. ASL NAPOLI 2 NORD: A CAIVANO TOSSICODIPENDENTI SOLI, MA FELICI DI ANDARE IN SER.D.

“VOGLIONO COMBATTERE LORO PATOLOGIE, GRAZIE AD AIUTO E ‘COCCOLE’ ESPERTI”

Napoli – “Lavoriamo in un territorio molto difficile e delicato, che è quello dell’area a nord di Napoli. Nei nostri comuni insistono rioni in cui purtroppo la tossicodipendenza ha un’alta prevalenza. Si tratta di rioni mercato di spaccio addirittura a livello europeo, parliamo del Rione Parco Verde a Caivano, del Rione Salicelle ad Afragola o del Rione Toiano a Pozzuoli. I ragazzi di questi rioni che afferiscono ai Ser.D. sono però davvero felici quando vedono arrivare un medico oppure uno specialista, come l’epatologo, che si prende cura di loro e li ‘coccola’”. A parlare è la dottoressa Maria D’Antò, responsabile del Centro prescrittore farmaci HCV della ASL Napoli 2, intervenendo al corso di formazione ECM dal titolo ‘Buone prassi e networking nella gestione dell’epatite C in soggetti con disturbo da addiction, al tempo del Coronavirus’, organizzato a Pozzuoli dal provider Letscom E3 con il contributo non condizionante di AbbVie. “Molti di questi ragazzi sono veramente soli, provengono da un tessuto sociale fatto di degrado e ignoranza – ha raccontato ancora D’Antò – spesso non hanno neanche la possibilità economica né i mezzi per raggiungere un policlinico o un ospedale di malattie infettive”. Per questo il progetto ‘HAND’ è “molto importante”, perché gli esperti, tutti insieme, aiutano questi giovani “a combattere le loro dipendenze, a curare il loro fegato o le loro malattie epatiche. È questo il vero senso del ‘linkage to care’”.

Più in generale, l’esperta ha quindi sottolineato l’importanza per i pazienti con epatite C di riprendere al più presto le terapie interrotte a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. “Questi pazienti devono quanto prima tornare a curarsi per eradicare l’HCV dal nostro Paese, che prevediamo e speriamo avvenga nel 2030 – ha detto D’Antò – Esistono moltissime complicanze collegate al virus dell’Epatite C, sia epatiche sia extra epatiche. A livello epatico sappiamo come il virus possa causare infiammazione, fibrosi, quindi epatite cronica, cirrosi epatica e anche epatocarcinoma. Quanto alle manifestazioni extra epatiche, invece, sono da ricordare tutte le malattie ematologiche collegate all’infezione da HCV, come per esempio i linfomi. Ma il virus dell’Epatite C infetta anche la placca aterosclerotica, quindi a volte è causa di aterosclerosi, ictus e infarti. E ancora: il virus infetta il pancreas, quindi chi ha l’HCV ha una più alta incidenza di diabete. Insomma, eradichiamo questo virus – ha concluso – perché molti problemi sanitari e molte malattie saranno in questo modo debellate”.