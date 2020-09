Regionali, stravince De Luca in Campania. Marche e Liguria al centrodestra, Puglia in bilico e Toscana alla sinistra

251 Visite

Toscana al centrosinistra, Marche al centrodestra, Puglia in bilico. Sono i primi dati che emergono dagli exit poll sulle Regionali dopo la chiusura dei seggi alle 15.

Intanto in base alla terza proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, il Sì raggiunge il 67,8,% al referendum costituzionale. Il No si attesta al 32,2%.

CAMPANIA. Secondo la prima proiezione di Swg per La 7 (copertura 5%), De Luca è al 66.6%. Si allarga ulteriormente il vantaggio su Caldoro (19.2%) e Ciarambino (10.6%).

Secondo le prime proiezioni Opinio Italia per Rai relative alla Regionali in Campania, con un campione del 9%, Vincenzo De Luca raccoglie il 60,2% dei consensi, quasi il triplo del contendente di Centrodestra Stefano Caldoro fermo al 20,3. Per Valeria Ciarambino 14,5% e Giuliano Granato 2 percento.

Ecco le prime rilevazioni Regione per Regione:

VENETO – In base ai primi Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Veneto Luca Zaia (centrodestra) è al 72-76%. Segue Arturo Lorenzoni (centrosinistra) al 16-20%, Enrico Cappelletti (M5S) 3-5%, Gadagnini (Civica) 0-2%.

TOSCANA – Eugenio Giani (centrosinistra) è al 43,5-47,5. Seguono Susanna Ceccardi (centrodestra) 40-44%, Irene Galletti (M5S) 4,5-6,5%, Tommaso Fattori (Civica) 2-4%.

LIGURIA – Il governatore uscente Giovanni Toti (Centrodestra) raggiunge una forchetta del 51-55%, seguito da Ferruccio Sansa (Centrosinistra) con il 38-42%

MARCHE – Francesco Acquaroli (Centrodestra) è dato con una forchetta del 47-51%. Lo segue il candidato del centrosinistra, Maurizio Mangialardi con il 34-38%. Gian Mario Mercorelli di M5s è dato a 7-9%.

CAMPANIA – Il governatore uscente Vincenzo De Luca (Centrosinistra) è dato a 54-58%. E’ seguito dal candidato di Centrodestra, Stefano Caldoro con il 23-27%. Valeria Ciarambino (M5s) è al 10,5-14,5%

PUGLIA – Raffaele Fitto (centrodestra) e Michele Emiliano (centrosinistra) sono testa a testa con 39-43%. Seguono Antonella Laricchia (M5S) all’11-15% e Ivan Scalfarotto (Italia Viva) al 1-3%.

VALLE d’AOSTA – in Valle d’Aosta (dove si vota con un sistema elettorale diverso rispetto alle altre regioni) il primo partito è la Lega (20-24%), seguito dal Progetto Civico Progressista (che comprende anche il Pd) con il 13-17% e dall’Union Valdoteaine (11-15%) e dal Centrodestra (FI e Fdi-Meloni) 8-10%).













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS