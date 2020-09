Elezioni, Punzo: “Urne chiuse: Villaricca ha votato in totale sicurezza”

86 Visite

“Urne chiuse. Villaricca ha votato in totale sicurezza. Ho girato personalmente per i seggi ed ho constatato che tutto si svolgesse regolarmente. Soprattutto nel rispetto delle norme antiCovid.

Ringrazio i presidenti di seggio e gli scrutatori che hanno lavorato sodo per accelerare le operazioni di voto in un clima comunque delicato dovuto al rischio contagi. Grazie di cuore per l’impegno e la professionalità dimostrata.

Un ringraziamento alla Protezione civile, sempre in prima linea in qualsiasi emergenza. Un corpo che ha svolto un lavoro encomiabile durante tutta la pandemia, rappresentando un sicuro punto di riferimento anche nei momenti più difficili del lockdown.

E non può mancare l’encomio alle forze dell’ordine, i nostri angeli custodi, che hanno garantito un voto sicuro sotto tutti i punti di vista nonostante il duro e spinoso lavoro che sono chiamati a svolgere quotidianamente, tra mille difficoltà di carenza di mezzi e di personale. Grazie!

A tutti voi arrivi forte la gratitudine della comunità che rappresento.

Infine, l’ultimo grazie lo riservo a noi, cittadini di una città che sta affrontando importanti sfide, zeppe di sacrifici e rinunce. Abbiamo votato in modo ordinato e nel rispetto delle norme antiCovid. Dimostrando ancora una volta grande senso di responsabilità e maturità. Insieme riusciremo a superare gli ostacoli che abbiamo di fronte per poi tornare ad amministrare la nostra città col piede sull’ acceleratore verso lo sviluppo ed una maggiore vivibilità.

Villaricca per Villaricca! E sarà sempre così”.

Così il sindaco di Villaricca, Rosaria Punzo.













