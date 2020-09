REGIONALI CAMPANIA, PROIEZIONI: DE LUCA STRACCIA CALDORO, MALISSIMO CIARAMBINO

371 Visite

Prime proiezioni e il distacco tra De Luca e i suoi competitor si acuisce: il governatore uscente è dato al 66,8 per cento, staccatissimi Caldoro, 19,2 per cento, e la Ciarambino che non arriverebbe nemmeno all’11 per cento.













