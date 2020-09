Europa Verde contro i brogli elettorali: “Attivato numero pubblico per segnalare illeciti ai seggi in tempo reale”

116 Visite

Europa Verde-Demos ha deciso di lanciare un’iniziativa per garantire alla Campania elezioni scure, veritiere, senza brogli. Per evitare la situazione di compravendita di voti in alcuni territorio della regione, come accaduto nel 2015, parte ‘DIVENTA ANCHE TU SENTINELLA DEL VOTO IN CAMPANIA’ “Come ormai è noto alcuni territori campani si sono resi protagonisti in tante elezioni di episodi di ‘brogli’. elettorali. Questo è inaccettabile. Per questo abbiamo bisogno di sentinelle del voto che ci aiutino a segnalare e scoprire eventuali compravendite di voti, sostituzioni di persone e porcherie varie. Chi è interessato ad aiutarci nel difendere il voto libero e pulito può contattare il numero 3756734511 per fare segnalazioni di situazioni sospette o diventare rappresentante di lista e difensore del voto pulito per Europa Verde-Demos. Votare è un diritto sacrosanto, i nostri padri, i nostri nonni, si sono battuti, sono morti per darci questo diritto e quindi il loro sacrificio non va vanificato non votando o peggio ancora dando il voto ad imbroglioni o a chi ha gettato fango sulla nostra terra e chi l’ha martoriata. Bisogna votare in modo onesto, intelligente e coscienzioso”. L’ha sottolineato Francesco Emilio Borrelli, attuale Consigliere Regionale e candidato con Europa Verde-Demos alle elezioni regionali in Campania del 20-21 settembre.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS