Sibilia (M5S) a processo: offese onere e dignità del presidente della Repubblica Napolitano

Secondo quanto riportato dal giornale “iltempo.it”:

Il sottosegretario del Ministerodell’Interno Carlo Sibilia dovrà affrontare un processo penale. Secondo le accuse infatti il politico pentastellato avrebbe offeso l’onore e la dignità dell’allora Presidente della RepubblicaGiorgio Napolitano. Lo avrebbe fatto nell’ottobre 2014, sul web.

In merito alla vicenda della trattativa Stato-mafia aveva twittato: “Perché secondo voi impediscono agli scagnozzi #Riina e #Bagarella di vedere il boss? #trattativastatomafia” . E secondo la Procura di Roma il “boss”, a dire di Sibilia, era proprio il Presidente Napolitano. Il riferimento sarebbe relativo alla decisione di negare ai due boss di mafia la possibilità di assistere alla testimonianza dell’allora Capo dello Stato Giorgio Napolitano.

“L’affermazione non riguarda la persona e il rispetto del Presidente della Repubblica ma sono esternazioni che riguardano il privato cittadino. Si parla di un’affermazione di critica politica e non di rispettabilità della persona di Napolitano che non è stata mai messa in dubbia”, sostiene invece l’avvocato della difesa Alfano Mattia. Il processo inizierà il prossimo 16 dicembre.













