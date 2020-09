Marano, soldi agli scrutatori: il Ministero boccia Visconti e quelli che avevano annunciato il via libera. “Non sono crediti privilegiati”

1.012 Visite

“Non sono crediti privilegiati”: il Ministero dell’Interno ha bocciato Visconti e la sua maggioranza, che qualche mese fa votarono in consiglio comunale un debito fuori bilancio per pagare gli scrutatori del 2018. Come avevamo raccontato, quindi, il Comune non può anticipare alcuna somma e occorrerà aspettare mesi, forse anni, prima che l’ente possa liquidare gli scrutatori di quella tornata elettorale. Lo abbiamo scritto mille volte, ma ora il sindaco lo ha dovuto ammettere in aula consiliare. Figura barbina da parte dell’amministrazione, che avrebbe dovuto liquidare tutto entro il 31 dicembre del 2018, prima dell’avvento dell’Organo di liquidazione straordinario, e di qualche consigliere di opposizione, tra cui la Fanelli, che a più riprese avevano annunciato la risoluzione della problematica.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS