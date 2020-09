Spadafora, lunedì in Campania per un programma fitto di incontri.

84 Visite

Alle ore 10 ad Orta di Atella incontrerà la cittadinanza e le Istituzioni locali e, accompagnato dal deputato Giovanni Russo e dal senatore Fabio Di Micco, farà un sopralluogo in alcune strutture cittadine: il Palazzetto dello Sport, sito in via G. Garibaldi; il Campo Sportivo “Don Sossio Giordano” in via A. de Curtis, il Parco Giochi in via G. Verdi ed infine incontrerà i referenti delle associazioni sportive locali presso lo storico circolo culturale Mario Greco in Piazza Principessa Belmonte.

Alle ore 11.30, si recherà a Pomigliano d’Arco per incontrare le realtà sportive del territorio ed insieme al candidato Sindaco Gianluca del Mastro farà visita al Centro “Fitness Trybe” in via S. Pietro per poi recarsi presso l’Iron Boxe Pugilato in via Tramonto, 3. Infine allo Stadio “Ugo Gobbato”, in via Gobbato, incontrerà i referenti dell’Asd Pomigliano Calcio.

Nel pomeriggio, alle 16.30, si recherà a San Paolo Belsito e insieme deputato Luigi Iovino ed al candidato Sindaco Michele Nappi, incontrerà la cittadinanza presso la centrale piazza di Castelnuovo delle Lanze e a seguire farà un sopralluogo allo Stadio Comunale Andrea Paolella.

Alle 18.15 sarà a Napoli presso l’Hotel Renaissance Mediterraneo in via Ponte di Tappia 25, per incontrare le associazioni di settore insieme alla candidata alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino.

Infine alle 20 si recherà a Cardito per un incontro con la cittadinanza presso la sede locale del Movimento 5 Stelle in via A. Gramsci, 7.













