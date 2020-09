Napoli, piazza Matteotti piena per Salvini

104 Visite

Ieri una Piazza Matteotti gremita di napoletani ha accolto, insieme al candidato presidente

Stefano Caldoro e ai candidati al consiglio regionale con Lega in Campania, il leader

Matteo Salvini. A differenza di quanto si sostiene, ieri Napoli ha mostrato maturità e spirito

di rinnovamento politico.

Una Napoli stanca dei governi fuffa e clientelari di sinistra che negli anni hanno solo

costruito interessi propri e dei propri “compagni” attraverso cariche ed incarichi. Una Napoli

che ieri ha mostrato di aver deciso di puntare su un partito che incarna valori di sicurezza, di tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, che ha un programma di rilancio ben definito della sanità campana.

Principi e progetti seri, di cui i napoletani hanno rivelato avere urgente bisogno.

Cosi come urgente bisogno di essere attenzionati sono i problemi esposti ieri dalle sigle

sindacali sul palco allestito per ospitarli. Si è data parola ai rappresentanti del settore del

turismo, fortemente colpiti dal post lockdown e praticamente abbandonati dal governo,

rappresentanti del corpo della polizia penitenziaria, che lavorano quotidianamente in stato di mancanza di risorse e personale, e a molti altri lavoratori che sono stati applauditi dalla folla in segno di supporto e solidarietà.

“E’ questa la Napoli in cui mi riconosco – ha detto Rosa Capuozzo – è questa la Napoli di

cui sono fiera di fare parte.Una Napoli che abbraccia, che accoglie, che ha voglia di

cambiare in meglio, per tutti. Sono sicura di aver fatto la scelta giusta. Con questa squadra

si punta a migliorare la vivibilita della Campania, una regione stupenda fino ad oggi

deturpata dalle scelte scellerate di una rinnovata finta sinistra.

Vogliamo valorizzare ogni tipo di risorsa che la nostra terra ha da offrire, perché la

Campania ha delle eccellenze ancora fin troppo nascoste. Solo con un governo serio, come

potrebbe esserlo il nostro, la Campania potrà diventare fiore all’occhiello e vanto di

un’intera nazione. ”













