NAPOLI EST: presidiati i quartieri orientali della città. Centinaia di persone controllate e decine di contravvenzioni

Senza sosta l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Nel mirino i quartieri orientali di Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio.

I Carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale insieme ai militari del Reggimento Campania hanno controllato oltre 240 persone – 60 già note alle ffoo – e 105 i veicoli. Molte le contravvenzioni notificate, la maggior parte delle quali agli sprovveduti “centauri” senza casco e a coloro i quali non avevano copertura assicurativa. oltre 14mila euro le sanzioni applicate: 2 i veicoli sequestrati e affidati alle depositerie giudiziarie.

5 le persone denunciate.

Un 55enne del quartiere di Poggioreale è stato denunciato poiché sorpreso in Piazza Arabia a svolgere attività di parcheggiatore abusivo. Un 59enne e un 31enne, invece, sono stati denunciati poiché sorpresi alla guida dei propri veicoli senza patente di guida (mai conseguita).

Controlli estesi anche nel quartiere San Giovanni a Teduccio . Due giovani, entrambi 18enni del posto già noti alle ff.oo, hanno insultato i militari perché insofferenti ai controlli e sono stati denunciati per oltraggio a Pubblico Ufficiale. In un sottoscala di un condominio in IV traversa via Villa Bisignano 52, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 109 proiettili per pistola e fucile, di vario calibro. Erano nascosti in un vano ricavato in una parete.













