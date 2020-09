Scuola Campania, chi rifiuta il test andrà lo stesso in classe, ma ci saranno sanzioni

313 Visite

Ritorno a Scuola, chi rifiuta il test andrà lo stesso in classe. Lo conferma al Mattino l’assessore regionale Lucia Fortini: «Non possiamo impedire a chi rifiuta il test – dice – di entrare in classe. Ma prevediamo sanzioni».

Test obbligatorio per tutto il personale scolastico della Campania. Una decisione che il governatore Vincenzo De Luca aveva anticipato pochi giorni fa e che ieri pomeriggio ha preso forma con l’ordinanza n.70 contenente «ulteriori misure di prevenzione dei contagi in vista dell’avvio dell’anno scolastico”. La Campania è così la prima regione a ordinare l’obbligatorietà dei test sierologici.

L’obbligatorietà dei test tra il personale della scuola trova favorevoli tutti i sindacati, convinti che in questo modo si possano arginare i contagi e offrire maggiore tutela della salute a personale e studenti. Per gli screening obbligatori c’è tempo fino al 21 settembre, tre giorni prima dell’apertura dell’anno scolastico, quando cioè i dirigenti scolastici dovranno raccogliere e segnalare alla Asl di riferimento i nominativi di coloro ancora non controllati.

Esenti, invece, chi ha effettuato il test sierologico e/o tampone diagnostico dopo il 24 agosto con esito negativo. Chi non si sottoporrà ai test rischia sanzioni da 400 a mille euro ma non gli sarà impedito di entrare a scuola e in classe.













