La voce del cittadino. Marano. “Sono stata morsa da una vipera, dove vivo erbacce e sporcizia”

1.159 Visite

Gentile direttore, ieri sera, in via Marano-Pianura, sono stata attaccata alla gamba da una vipera. Due fori alla gamba, dolore e una corsa urgente in ospedale, ad Aversa, dove sono stata sottoposta ad iniezioni e flebo. Per mia fortuna sono arrivata in tempo in ospedale, ma credo sia giusto che la gente sappia e che il Comune sappia che quella zona, a ridosso del campo Grillo, è piena di erbacce, resti di rifiuti e sacchetti. Ora tocca difenderci non solo da topi e blatte, ma anche dai serpenti?

Rosaria (Marano)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS