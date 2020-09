Regionali, Totaro al depuratore di Cuma: “Situazione incresciosa”

301 Visite

Ho fatto un altro salto nella zona depuratore di Cuma, dopo la brutta impressione di qualche giorno fa mi ritrovo qui, nella parte interna.

Stesso degrado. Una situazione incresciosa e anche di potenziale pericolo in quanto l’area risulta priva di qualsiasi chiusura.

Risulterebbe quanto mai necessario un tempestivo e puntuale sopralluogo per verificare le attuali condizioni dell’impianto in modo da mettere in sicurezza l’area ed effettuare in seguito il risanamento dei luoghi.

L’occasione è utile per evidenziare l’opportunità che tale struttura, in considerazione della sua ubicazione e con le necessarie trasformazioni, possa essere utilizzata per attività compatibili.

Nota stampa Alessandro Totaro













