La voce del cittadino, Marano: “Autolavaggi rumorosi. In tanti non ne possono più”

Di seguito la lettera di un lettore:

“Gentile Direttore, voglio comunicare che a Marano gli autolavaggi sono una vergogna: emettono rumori di spruzzi a pressione e aspirapolvere in aperto spiazzo a mo’ di teatro, tutto il giorno e tutti i giorni, senza pausa (domenica compreso), dalle 8 di mattina. Sotto la casa di ignari cittadini che sono costretti a stare tappati in casa per non impazzire dal rumore insostenibile. Mi chiedo:

1) Non andrebbero regolamentati?

2) Non sarebbe il caso che queste attività facessero un insonorizzazione?

3) Almeno una pausa vera a orario di controra? Un minimo di rispetto per gli altri? Una chiusura la domenica? E’ normale tutto questo? Vorrei delle risposte. Non ne possiamo più”.

Grazie,

Andrea













