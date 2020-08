Melito, via Madonnelle: rifuiti non ancora rimossi a distanza di 13 giorni dalla denuncia dell’Associazione ” Trasparenza per Melito”

104 Visite

A distanza di 13 giorni dalla denuncia esposta dall’Associazione” Trasparenza Per Melito”, la situazione in Via Madonnelle- incrocio con Via Giovanni Papa XXIII ,non è cambiata, ovvero, materiale di risulta edile e rifiuti vari sono ancora lì e senza che nessuno provveda a rimuovere il tutto. Invano, il tentativo di inviare una PEC per segnalare la suddetta situazione all’assessore con delega all’ambiente, Marco Ponticiello, diversamente non si spiegherebbe lo stato di degrado e abbandono della suddetta zona e di altre.













