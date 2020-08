Giffoni, Agenzia Giovani presenta docufilm in onda su Rai2 e Raiplay

70 Visite

L’Agenzia Nazionale per i Giovani presenterà in data odierna, alla 50esima edizione del Giffoni Film Festival, l’anteprima del docufilm #OggiProtagonistiTour, iniziativa realizzata un anno fa in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e finanziato nell’ambito del piano di Cooperazione del programma Erasmus+.

Alle ore 15.30, 80 ragazzi tra i 16 e i 24 anni parteciperanno alla Masterclass del direttore generale dell’ANG, Domenico De Maio, durante la quale verrà mostrato il lavoro che ha documentato l’omonimo viaggio in Italia, da Torino a Palermo, attraverso cui sono state ascoltate le esperienze di centinaia di giovani. Il docufilm #OggiProtagonistiTour, della durata di 30’, sarà trasmesso dalla Rai: dalle 14 online sulla piattaforma Raiplay, mentre alle 17.35 andrà in onda su Rai2.

Il documentario, realizzato da una squadra di videomaker di Fanpage.it, è uno dei primi risultati della collaborazione tra la Rai e Agenzia Giovani nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto a marzo per promuovere e valorizzare il ruolo dei giovani nel nostro Paese, accompagnandone la crescita attraverso attività educative e formative atte a sviluppare l’empowerment generazionale.

#OggiProtagonistiTour è un progetto innovativo nato con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni alle istituzioni: un tour, a bordo di un truck itinerante che ha toccato 10 piazze italiane, per illustrare le tante opportunità messe in campo dal nostro Paese e dall’Unione europea: dal Servizio Civile all’Erasmus+, passando per il Corpo Europeo di Solidarietà, il bando Fermenti, il network ANG inRadio. Oltre 2000 i giovani incontrati nel viaggio, più di 500 le storie che hanno raggiunto 600mila utenti attraverso i social. E 4 i giovani storyteller che, piazza dopo piazza, hanno raccontato questa esperienza dal loro punto di vista.

“Dopo aver incontrato migliaia di giovani nelle piazze italiane, ora abbiamo l’opportunità di poter trasferire le loro esperienze, quei modelli positivi a cui ispirarsi, ad un vasto pubblico televisivo grazie alla preziosa collaborazione con la Rai”, dichiara il dg De Maio.

A Giffoni, saranno anche presentati i risultati del bando 2020 del network Ang inRadio dell’Agenzia Giovani che ha finanziato 100 stazioni digitali che trasmetteranno da 40 province presenti in 18 regioni. Obiettivo del progetto è amplificare le iniziative dell’Agenzia legate alle politiche giovanili, informare e ascoltare i giovani.

Agenzia Nazionale per i Giovani

L’Agenzia Nazionale per i Giovani è un ente governativo, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea, istituito dal Parlamento italiano in attuazione della Decisione 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa. Gestisce in Italia i programmi europei Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà e iniziative di concerto con il Governo con risorse nazionali del fondo Politiche Giovanili. Offre ai ragazzi dai 13 ai 30 anni opportunità ed occasioni in tema di mobilità, formazione, educazione, volontariato e scambio. In un mercato del lavoro in continua evoluzione l’acquisizione di competenze non formali attraverso la partecipazione a progetti di scambio, solidarietà o attività di volontariato rende i ragazzi più spendibili nel mercato del lavoro, migliorando così la loro occupabilità. L’Agenzia, attraverso i programmi europei che gestisce, risponde in particolare a questa esigenza.













