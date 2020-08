Mugnano, caso Covid: è un giovane rientrato da un’altra regione che si è sottoposto al tampone. Il sindaco lo ringrazia

Come avevo avvisato, alcuni esercizi commerciali si sono visti arrivare spesso vigili e altre forze dell’ordine per verificare l’uso corretto della mascherina. Non accanimento verso i nostri commercianti, ai quali anzi, come sapete, per aiutarli abbiamo per quest’anno abbattuto la tassa sui rifiuti, ma si tratta di misure fondamentali per contenere il ritorno del virus, e nei prossimi giorni, faremo anche di più con le attività che riapriranno dalle ferie.