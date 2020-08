Estate con il Summarte il 25 agosto Mario Biondi all’arena concerti di Maiori

88 Visite

Sarà la calda voce di Mario Biondi ad incantare il 25 agosto l’ Arena concerti del porto turistico di Maiori per un evento estivo all’insegna della musica di qualità.

Nel pieno rispetto delle misure anti contagio e delle recenti disposizioni del governo al fine di contrastare la diffusione del virus, l’arena ospiterà mille persone per un evento che segna la grande ripartenza della musica di qualità.

L’artista siciliano sarà accompagnato dal quartetto del pianista teramano Paolo Di Sabatino che raccoglie alcuni dei musicisti più in vista e più versatili del panorama jazzistico nazionale: Max Ionata al sassofono, Marco Siniscalco al basso, Glauco Di Sabatino alla batteria.

Un progetto che vede Paolo Di Sabatino ricongiungersi artisticamente con l’amico di sempre Mario Biondi, artista unico nel suo genere e riconosciuto dal grande pubblico come una delle voci più belle e affascinanti del panorama internazionale.

Di Sabatino ospiterà Biondi nel suo concerto per un momento di immersione nei più grandi successi del cantante, eseguiti con una band di eccellenza per ripercorrere i successi finora regalati da Biondi alla discografia.

Un incontro all’insegna della musica di qualità dove il soul man siciliano si esibirà con una serie di brani che restituiranno un momento di musica di qualità.

Paolo Di Sabatino, oltre a 30 album da leader come jazzista, vanta due partecipazioni al festival di Sanremo e svariate collaborazioni con nomi importanti del pop, come pianista/produttore/ compositore: Fabio Concato, Antonella Ruggiero, Mario Biondi, Grazia Di Michele, Gino Vannelli, Peppe Servillo.

L’evento organizzato dal teatro Summarte segna la ripartenza del teatro vesuviano dopo la chiusura del lockdown.

“Serve fiducia. E’ l’unica cosa che serve in questo delicato momento di timida ripresa. Questo evento – afferma Marco Panico direttore generale del teatro Summarte – vuole essere un segno di rinascita e di speranza che ci fa guardare al futuro prossimo con fiducia. Noi operatori del teatro e dello spettacolo siamo stati messi in ginocchio dall’emergenza coronavirus e tra mille difficoltà proviamo ora a ripartire e noi del Summarte – conclude Marco Panico – lo vogliamo fare alla grande, con uno straordinario artista di caratura internazionale come Mario Biondi nell’incantevole cornice di Maiori”.













