Inchiesta sui Covid hospital: indagata anche la fedelissima di De Luca. Il cerchio si stringe sul governatore

106 Visite

Ora sulla gara da oltre 15 milioni di euro aggiudicata dalla centrale regionale per gli acquisti Soresa con la procedura di somma urgenza consentita dalla legge alla società padovana Med non soffia solo il vento della polemica politica, alimentato dall’approssimarsi delle elezioni di settembre e dalle accuse di sprechi e ritardi, ma indaga anche la magistratura.

Con tre giorni di attività investigativa praticamente ininterrotta scattata nel fine settimana, la Procura di Napoli ha disposto perquisizioni e sequestri di computer, tablet e cellulari. Il manager dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, il consigliere regionale Luca Cascone, molto vicino a De Luca , e l’ingegnera Roberta Santaniello, componente dell’Unità di crisi regionale e del gabinetto della giunta per la Protezione Civile, sono stati perquisiti su disposizione dei pm Mariella Di Mauro e Simone De Roxas, che con il procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio coordinano le indagini dei carabinieri del Reparto operativo.

L’avvocato Raffaele Bizzarro, legale della dottoressa Santaniello, afferma: “La mia cliente è un po’ amareggiata, ma serena, tranquilla e come sempre fiduciosa nell’operato della giustizia”. Assistito dall’avvocato Gabriele De Juliis, anche Cuccurullo si dice pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari per dimostrare di aver agito con la massima trasparenza.

Agli atti i magistrati hanno allegato gli esposti, ben cinque, presentati dall’ex assessore regionale di centrodestra destra Marcello Taglialatela presidente dell’associazione Campo Sud e alcuni reportage sul caso realizzati da Fanpage. Altri filoni della stessa inchiesta stanno prendendo in esame l’esecuzione dell’opera, i subappalti, l’affidamento di lavori dell’importo di 700 mila euro per la preparazione dell’area nei pressi dell’Ospedale del Mare alla Siram del gruppo Veolia (un cui dirigente, Crescenzo De Stasio, è stato di recente coinvolto in un’inchiesta per corruzione in Sicilia) e i presunti ritardi nella fornitura dei ventilatori, indispensabili per il funzionamento della terapia intensiva, circostanza quest’ultima contestata dalla Soresa alla Med.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS