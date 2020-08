Mugnano, Sarnataro manda un segnale al Pd provinciale: “Mi candido ugualmente”

134 Visite

E alla fine Sarnataro ha rotto gli indugi. Non ha atteso le decisioni del Pd, che resta ancorato a riti stantii e bloccato da veti e controveti, e ha ufficializzato la sua candidatura. Con o senza Pd, il primo cittadino uscente sarà ugualmente della partita. E’ stata questa la risposta di Sarnataro alle voci di un possibile coinvolgimento in prima persona di Giovanni Chianese, consigliere regionale uscente che da tempo a lavora per la non riconferma di Sarnataro. I giochi sono più o meno fatti: con Sarnataro che si becca il sostegno degli uscenti, consiglieri e assessori, la lista Sarnataro sindaco, Periferia Attiva e Italia in Comune. Il sindaco in carica ha già un accordo in tasca con Micillo e Porcelli, ma eventuali cambi di direzione del Pd potrebbero favorire (chissà) nuove giocate e ripensamenti. Nel centrodestra è Gennaro Ruggiero il candidato, resta da capire come si muoveranno i gruppi che hanno a lungo sostenuto la candidatura Schiattarella e che sognavano la discontinuità rispetto agli ultimi 5 anni.













