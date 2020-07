Inchiesta Caltanissetta, Riesame revoca misura interdittiva Gianpiero Falco

95 Visite

In relazione alla notizia diffusa in data 24 giugno us, riguardante l’indagine della Procura di Caltanissetta su ipotesi di bancarotte fraudolente riguardanti società e consorzi impegnati su tutto il territorio nazionale, tra i quali i lavori di ampliamento del Palazzo di giustizia nisseno, gli avvocati Luigi Signoriello e Vincenzo Romano, difensori del dr. Gianpiero Falco, comunicano che il Tribunale del Riesame ha accolto il loro ricorso ed ha revocato la misura interdettiva nei confronti del noto imprenditore.

Detta revoca ha l’effetto di smontare punto per punto quello che è subito apparso come un fragile, perché privo di fondamenta, castello accusatorio.

I sottoscritti difensori chiedono che il presente comunicato venga pubblicato concedendo lo stesso spazio a sua volta riservato alla notizia dell’applicazione della misura interdittiva al fine di parzialmente rimediare alla avventata lesione dell’immagine e dell’onorabilità del loro assistito e della Confapi Napoli.













