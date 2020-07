Napoli, Fdi al lavoro per la composizione della lista per le regionali

62 Visite

Giornate intere ed intense di lavoro con l’Onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove, presso la Federazione Napoletana di Fratelli d’Italia, in via Calata San Marco n. 24. Tanti gli incontri politici di rilievo. Fratelli d Italia è al lavoro per la composizione di una lista di candidati per le prossime elezioni regionali. Sarà una lista forte, di territorio, competenza amministrativa ed esperienza politica.

Ciro Manzo (Fdi)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS