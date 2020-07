Recovery fund, trattativa in salita. Conte: “Siamo in una fase di stallo”

128 Visite

“Più complicato del previsto”. Giuseppe Conte vicino a tornare a casa a mani vuote dopo il vertice Ue sul Recovery Fund. “Siamo in una fase di stallo, il negoziato si sta rivelando più complicato del previsto. Ci sono tante questioni che non riusciamo a sciogliere”. Il premier, nel corso di una diretta Facebook da Bruxelles, ha aggiunto: “Le partite in discussione sono molteplici, questo rende molto complicato questo passaggio”.

Nel mirino del presidente del Consiglio Mark Rutte: “Ci stiamo confrontando duramente con l’Olanda e anche con altri Paesi frugali”. L’omonimo olandese infatti preferirebbe prestiti per far fronte al coronavirus, piuttosto che sovvenzioni a fondo perduto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS