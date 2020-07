Casoria choc: 18 enne ucciso a colpi di pistola

229 Visite

Sparatoria a Casoria. Una persona al momento non identificata ha sparato alcuni colpi d’arma da fuco contro un 18enne incensurato, Antimo Giarnieri.

Il ragazzo, raggiunto da quattro colpi, portato nell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, è deceduto. Ferito al fianco sinistro anche un amico del diciottenne; l’uomo è stato portato in ospedale ma non è in pericolo di morte.

I militari hanno trovato per terra 7 bossoli calibro 7.65. Il Nucleo investigativo di Castello di Cisterna ha svolti i primi rilievi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS