Scuole, adeguamento Covid: a Marano 400 mila euro

Altri 400 mila euro per adeguare aule e strutture scolastiche. Il Ministero dell’Istruzione aveva pubblicato l’avviso pubblico che dovevano essere presentate entro il 3 luglio scorso. Si tratta di fondi da destinare agli adattamenti funzionali delle aule in seguito all’emergenza Covid. Marano, come altri comuni, ha ottenuto la sua parte, 400 mila euro. A rispondere all’avviso pubblico l’assessore all’edilizia scolastica Salvatore Perrotta. I fondi dovranno servire per fornire arredi e attrezzature, adeguare aule con le strutture atte a proteggere i ragazzi da eventuali contagi. Ora bisognerà correre per utilizzarli tempo, nella speranza che non si perdano nei meandri delle pastrocchie comunali. In precedenza Marano aveva ottenuto circa 200 mila per l’adeguamento del sistema antincendio di alcuni istituti cittadini.













