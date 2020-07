Camorra, arrestato il fratello della deputata Pd Cirinnà

231 Visite

Tra le 28 persone arrestati stamani nell’ambito dell’inchiesta contro il clan Senese c’è anche Claudio Cirinnà, 54 anni, fratello della parlamentare del Partito Democratico Monica Cirinnà. L’inchiesta terminata con gli arresti di questa mattina mette nel mirino le attività del clan riconducibile al boss della camorra che dagli anni ’80 è uno dei signori della criminalità organizzata romana. Michele Senese ha trasferito proprio a Roma il centro delle sue attività, e il fratello dell’esponente dem sarebbe stato coinvolto secondo l’accusa in un affare per reinvestire il capitale del clan frutto delle attività illegali. Gli inquirenti hanno chiarito come l’esponente politica è estranea all’inchiesta. Claudio Cirinnà già nel 2015 era stato coinvolto in un’inchiesta, questa volta su traffico illecito di carburante.













